Hors-série : Créer une série, un livre indispensable pour les passionnés du petit écran

Journaliste spécialiste du petit écran depuis de nombreuses années, officiant actuellement pour Télérama et Canal+, notamment, Pierre Langlais a voulu rendre hommage à celles et ceux à l'origine de ce qui alimente à la fois son métier et sa passion : les séries télévisées. De cette volonté est né Créer une série, un livre composé de témoignages et de confidences de créateur·rice·s de séries, très souvent également scénaristes bien entendu, mais aussi réalisateur·rice·s et showrunners.