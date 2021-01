L'image du fan de séries amorphe et accro en partie démontée par le CNRS

Les séries avaient déjà la côte avant la pandémie de COVID-19. Les confinements, les portes désespérément closes des théâtres et des cinémas ou encore la baisse de l’offre sportive à la télévision n’ont fait qu’accroître leur hégémonie. En un an, leur popularité a ainsi augmenté d’environ 20%. Et si vous pensez que la consommation de séries transforme indubitablement un individu actif et indépendant en un téléspectateur apathique et addict, une étude publiée par le CNRS pourrait vous persuader du contraire.