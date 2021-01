Il fait bon se perdre dans The Leftovers pour se retrouver (en PLS)

The Leftovers est une série profondément introspective et psychologique, qui prend son temps pour développer et faire évoluer ses nombreux et complexes personnages, et montrer au spectateur toute la richesse de leurs vies, celle d'avant et celle d'aujourd'hui. Le show est lent et assume pleinement sa catégorisation du côté des drames : vous êtes ici pour vibrer avec ses héros, bien souvent encore perdus malgré le temps qui a passé depuis la Soudaine Disparition.