Le top 5 des jeux vidéo à ne pas manquer en août

Pour les amateurs de rétrogaming, le quatrième jeu de ce top 5 devrait vous ravir au plus haut point. Le studio indépendant québécois Sabotage nous propose en effet Sea of Stars, une sorte de JRPG à l'ancienne de son cru dans l'univers de The Messenger, son jeu de plateforme sorti en 2018 et encensé par la critique. Dire que son nouveau jeu est attendu au tournant est donc un euphémisme.

Et Sea of Stars semble mettre toutes les chances de son côté pour plaire : gameplay JRPG intemporel modernisé avec des combos ou encore des pressions de boutons au bon moment, direction artistique sublime, histoire intrigante et monde en vue du dessus faisant la part belle à l'exploration. Plongée dans la nostalgie avec des nouveautés fort bienvenues prévues le 29 août sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch.