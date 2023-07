Le top 5 des jeux vidéo à ne pas manquer en juillet

En parlant de shooter à la troisième personne, Gunfire Games créait en 2019 la surprise avec Remnant: From the Ashes, un titre mêlant les ambiances post-apocalyptique et lovecraftienne, en plus d'une petite dose de Dark Souls avec un certain brio. Sa suite est donc logiquement très attendue, et cela tombe bien, puisqu'elle viendra corrompre notre été le 25 juillet sur PC, PS5 et Xbox Series X|S.

Les habitués du premier opus devraient être en terrain connu sur ce looter shooter nous confrontant à des voyages interdimensionnels et des créatures toutes plus répugnantes les unes que les autres. La difficulté devrait être également au rendez-vous sur cette suite, mais rien qui ne puisse être insurmontable grâce à un titre faisant la part belle à la quête du loot ultime et à la rejouabilité. Un nombre tentaculaire d'heures de plaisir en perspective !