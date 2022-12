C'est officiel : God of War sera prochainement une série chez Amazon

Pas de date de sortie ou de casting encore (qui pour incarner Kratos et Atreus, à votre avis ?), mais nous avons la confirmation d'une partie de l'équipe créative. Ainsi, Rafe Judkins (La Roue du Temps) sera dans le fauteuil de showrunner, épaulé par Mark Fergus et Hawk Ostby (The Expanse) au scénario et à la production. Des hommes déjà habitués à travailler avec Amazon, donc. Le tout sera produit par Sony Pictures Productions et PlayStation Production, mais aussi Santa Monica Studio.