God of War Ragnarök dévoile son histoire dans un trailer épique

À noter que Sony a également profité de son State of Play pour officialiser une édition limitée de la manette DualSense, qui sera lancée en même temps que God of War Ragnarök. Une manette au design bicolore inspiré de Midgard, alternant entre le bleu froid et le blanc glacial, et qui se voit agrémentée des insignes de l'ours et du loup, représentant Kratos et Atreus.

Rendez-vous est pris pour le 9 novembre prochain, donc.