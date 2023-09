Le top 5 des jeux vidéo à ne pas manquer en septembre

Parce qu'il n'y a jamais assez de Souls-like dans une vie, mais que tous ne se valent pas, voici venir en tout cas un candidat très prometteur, ne serait-ce que par son univers particulièrement original et sa somptueuse direction artistique : Lies of P, développé par le studio sud-coréen Neowiz. Allongement du nez prévu le 19 septembre sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S.

En attendant l'extension d'Elden Ring ou encore Lords of the Fallen le mois suivant, les fans de ce genre faisant la part belle aux combats difficiles et dantesques devraient trouver de quoi ronger leur frein mécanique avec une habile réinterprétation du mythique conte de Pinocchio dans une délicieusement sombre ambiance victorienne. Nous aurons une certaine liberté dans le développement des compétences de Pinocchio (ou le sosie de Timothée Chalamet, pour les intimes), ainsi que dans son aptitude à dire ou non la vérité. Notre conscience nous dit que l'aventure proposée par Neowiz devrait valoir le détour !