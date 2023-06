Spider-Man 2, Alan Wake 2 : quelles dates pour les deux blockbusters ?

L'édition 2023 du Summer Game Fest ne semble pas avoir énormément emballé les joueuses et les joueurs (en dehors des fans de Final Fantasy). L'événement organisé et présenté par Geoff Keighley a pourtant tenté de multiplier les effets de manche et les surprises. La première annonce qui nous intéresse dans cet article n'est cependant par surprenante du tout, et la manière de l'annoncer n'était pas spécialement spectaculaire non plus.