Epic Games Store : n'oubliez pas de profiter des jeux gratuits à venir

Il faut être attentif, car chaque jeu offert n'est disponible que durant 24 heures avant de laisser sa place à un autre titre. Pour démarrer les hostilités, l'Epic Games Store a choisi Bloons TD 6, un jeu de type tower defense. Le deuxième jour, c'est Horizon Chase Turbo, un jeu de course à l'ancienne, qui a été mis en avant.

Traditionnellement, Epic Games s'arrange pour offrir les jeux les plus intéressants autour de la date de Noël. L'année dernière par exemple, nous avions eu droit à Vampyr le 23 décembre, à Prey le 25 et à Control le 26. Parmi les titres remarquables rendus gratuits en 2021, on trouvait également la trilogie Tomb Raider le 30 décembre. On peut donc s'attendre à l'arrivée de gros jeux dans les jours qui viennent.

Les joueurs de Fortnite peuvent aussi récupérer gratuitement via la boutique d'objets, jusqu'au 3 janvier 2023 à 15 h, la nouvelle tenue Papa Guff pour personnaliser leur avatar. De la même manière, des cosmétiques sont prévus pour Fall Guys, Warframe et PUBG.