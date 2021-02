Epic Games Store : la licence Kingdom Hearts arrive en exclusivité

Dès le 30 mars 2021, c'est toute la licence Kingdom Hearts qui sera accessible via l'Epic Games Store. Les deux compilations HD, le troisième épisode et le récent spin-off Melody of Memory sont en précommande à cette adresse. C'est la première fois que la franchise de RPG signée Square Enix débarque sur PC... Et inutile de préciser qu'il est bien question d'une exclusivité à la boutique d'Epic.