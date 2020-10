Kingdom Hearts: Melody of Memory, fausse note en vue pour Square-Enix ?

Toutefois, en ce qui concerne Kingdom Hearts: Melody of Memory, il s’agit d’évoluer dans un univers en 3D, sur des rails évidemment, mais on est quand même assez loin du jeu de rythme « traditionnel ». On dirige trois personnages (qui avancent de manière autonome), et il s’agira donc de frapper sur X, R1 ou L1 au moment où les ennemis arrivent à portée, et au rythme de la musique bien sûr, pour les occire. Il faudra parfois presser Rond pour sauter ou s’envoler, Triange pour activer de la magie, voire deux ou trois boutons en même temps.