Epic Games Store : la boutique offre trois jeux cette semaine

Commençons avec The First Tree, un petit jeu d'exploration dans lequel le joueur incarne un renard en Alaska. L'aventure est assez courte mais la direction artistique est vraiment somptueuse. Ensuite, nous retrouvons Ken Follett's The Pillars of the Earth. Il s'agit d'un titre se déroulant en Angleterre au XIIe siècle qui demande de résoudre des puzzles. Enfin, Deponia: The Complete Journey vient conclure la liste avec son aventure se déroulant sur une planète pleine d'ordures.



Les trois jeux en question peuvent être récupérés sur l'Epic Games Store dès maintenant et jusqu'au 22 avril 2021. Puis, deux autres softs gratuits, Alien Isolation et Hand of Fate 2, viendront les remplacer du 22 au 29 avril.