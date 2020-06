Marvel's Spider-Man: Miles Morales sera un jeu complet qui utilisera toutes les fonctionnalités de la PS5

Parmi les autres détails communiqués par Insomniac, nous pouvons souligner le fait que l'épopée de Miles Morales se déroulera un an après celle de Peter Parker. Des quêtes uniques et de nouveaux ennemis seront au programme. La carte subira aussi quelques remaniements et baignera dans l'ambiance de Noël. Enfin, le titre utilisera les fonctionnalités de la PS5 comme l'audio 3D, le ray tracing et la réduction drastique des temps de chargement via le SSD.