Alan Wake 2 disponible uniquement en version numérique, le premier d'une longue (et triste) série ?

Sur son site officiel, Remedy a rapidement tenu à préciser ce qui a motivé cette décision. Ainsi, le groupe indique tout d'abord que « de nombreux joueurs ne jouent plus qu’en version dématérialisée. On peut acheter une PlayStation 5 de Sony sans lecteur Blu-ray et la Xbox Series S de Microsoft est une console 100 % numérique. »… et tant pis pour les autres qui ont fait le choix de privilégier un lecteur de disque.