Sony retire Cyberpunk 2077 du PlayStation Store et offre des remboursements inconditionnels

Le studio polonais vit une fin d’année très difficile. Mais la présente décision de retirer Cyberpunk 2077 des étals numériques des PlayStation semble avoir été prise de concert par CD Projekt RED et Sony.

Dans un mémo dédié aux investisseurs et publiés dans la nuit par le studio, il est stipulé que « la décision [de retirer momentanément le jeu du PS Store] a été prise suite à nos discussions avec Sony Interactive Entertainment concernant les joueurs qui avaient acheté Cyberpunk 2077 et souhaitent un remboursement complet ». Le conseil d’administration poursuit en précisant que toutes les personnes ayant acheté le jeu et ne demandant pas de remboursement peuvent évidemment continuer d’accéder à Cyberpunk 2077. On pense notamment aux acheteurs sur PS5 — cette version s’en sortant plutôt bien.

En outre, « les joueurs peuvent toujours acheter des versions physiques du jeu », ajoute le studio qui, ces prochains jours, va certainement mettre les bouchées doubles pour publier des correctifs visant à rendre l’expérience sur consoles plus agréable.

Toutefois il est possible que la Bourse, elle, ne l'entende pas de cette oreille. L'action de CD Projekt ayant déjà beaucoup dévissé depuis la sortie du jeu le 10 décembre dernier, la valeur de l'action du studio avait encore perdu près de 16% ce matin.