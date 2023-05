Il y a du beau monde qui arrive côté jeux vidéo en octobre

Ce nouvel opus maintes fois repoussé de la franchise phare du géant français nous propose ainsi une sorte de retour aux sources. Nous y incarnons Basim, que nous avons déjà rencontré dans Valhalla, évoluant dans la vaste cité de Bagdad au IXe siècle.

Le gameplay présenté ci-dessus durant le PlayStation Showcase rappellera forcément les premiers opus de la licence, et c'est justement ce qu'entend proposer Ubisoft. Exit donc les grands mondes ouverts et l'Action-RPG à la The Witcher 3 pour quelque chose de plus simple, comme pour dire « c'était mieux avant ». Verdict le 12 octobre.