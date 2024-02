Selon Steam, Windows 11 gagne enfin en popularité auprès des joueurs

Pour le reste, le sondage Steam nous permet de dresser comme à chaque fois un portrait robot de l'ordinateur « type » employé par les joueurs sur PC. En l'occurrence, les machines les plus courantes sondées par la plateforme de Valve sont pourvues d'un processeur à 6 cœurs et de 16 Go de mémoire vive.

On découvre par ailleurs que les RTX 4000 sont encore peu employées en moyenne, mais que les cartes graphiques NVIDIA restent (de loin) les plus utilisées par les joueurs Steam. Le modèle le plus courant est d'ailleurs la RTX 3060, tandis que la majorité des jouent se contente toujours d'une définition 1080p.

Plus croustillant peut-être, on constate enfin une progression de la VR. En décembre 2023, 2,24 % des joueurs disposant de Steam avaient en effet un casque de réalité virtuel…. contre 0,4 % seulement en novembre. Quant au casque le plus populaire ? Il s'agit sans surprise de l'Oculus Quest 2.