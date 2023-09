Autrefois détesté, aujourd'hui incontournable : Steam fête ses 20 ans

On remarquera cependant que cette page ne revient pas sur l'histoire de Steam. Il faut dire que lors de son lancement en 2003, personne ne l'aimait. Lourd et peu pratique à utiliser, le logiciel de téléchargement/mise à jour faisait surtout penser à une solution pour piéger les joueurs en son sein. Initialement passage obligé pour le multijoueur de Half-Life et de Counter-Strike, Steam sera un an après son lancement également obligatoire pour pouvoir jouer à Half-Life 2, même en cas d'achat d'une copie physique. Si la plupart des jeux sont aujourd'hui perclus de DRM, c'est probablement à cause de Steam.