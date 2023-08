Steam Remote Play prend désormais la 4K en charge

Steam dispose depuis plusieurs années de différents outils qui en font la plateforme la plus riche et complète pour profiter au mieux de ses jeux vidéo en dématérialisé. Parmi ceux-ci se trouve notamment Remote Play. Cette fonctionnalité permet pour mémoire de lancer et de streamer un jeu depuis une machine vers un écran, une TV connectée, un appareil mobile ou un autre ordinateur. Pratique par exemple pour lancer un jeu depuis votre PC de guerre vers votre télévision pour en profiter sur un grand écran. Aujourd'hui, cette manipulation gagne d'ailleurs en intérêt.