The Witcher 3 : on a enfin une date pour la mise à niveau PC/PS5/Xbox Series

Geralt de Riv attend donc celles et ceux désireux de se (re)lancer dans l'aventure le 14 décembre. Le principal intérêt de cette nouvelle version dédiée au PC et aux consoles nouvelles générations, c'est bien sûr de profiter des dernières technologies pour afficher le jeu sous son meilleur jour.

Ray tracing, temps de chargement optimisés profitant du SSD des PS5 et Xbox Series (et PC le cas échéant) et autres bienfaits sont ainsi au programme. Une autre mise à jour pour les versions PS4, Xbox One et Nintendo Switch est aussi en développement, promettant son propre lot d'améliorations. CD Projekt RED n'a cependant pas encore de date de sortie établie pour cette dernière.

Le studio polonais nous invite d'ailleurs à en découvrir plus sur cette version nouvelle génération de The Witcher 3 à l'occasion d'un stream la semaine prochaine sur sa chaîne Twitch officielle. Rappelons enfin que cette mise à jour sera gratuite pour celles et ceux détenant déjà le jeu original.

En espérant que le développement rocambolesque qu'elle a connu n'occasionnera pas les mêmes déconvenues qu'à la sortie de Cyberpunk 2077.