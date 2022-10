Le premier The Witcher va avoir droit à un remake

Après un troisième opus acclamé par les joueurs et la critique, la saga The Witcher s'apprête à revenir sur le devant de la scène. En effet, le studio polonais CD Projekt RED développe actuellement une franchise totalement inédite qui devrait prendre ses distances avec la première trilogie. Un autre opus doté d'un mode multijoueur est en préparation, et le studio The Molasses Flood travaille lui aussi sur son propre jeu. Mais ce n'est pas fini…