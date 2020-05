50 millions de ventes : des résultats astronomiques pour les jeux The Witcher

À la faveur de la publication de ses derniers résultats financiers, CD Projekt RED fait le point sur les ventes de sa plus fameuse franchise, et il y a de quoi faire !

Il y a quelques jours, CD Projekt RED célébrait les cinq ans de The Witcher 3, incontestablement le plus gros succès de la saga. Le studio polonais soulignait alors que 28 millions d'exemplaires du jeu avaient trouvé preneur, toutes plateformes confondues.

Les derniers résultats financiers (PDF) de CD Projekt RED sont l'occasion pour le studio de nous donner quelques informations supplémentaires. Il se trouve effectivement que, pour l'ensemble de la franchise The Witcher, plus de 50 millions de copies ont été vendues.

Un total qui regroupe donc The Witcher (2007), The Witcher 2: Assassin of Kings (2011) et The Witcher 3: Wild Hunt (2015). En revanche, il n'intègre pas les divers jeux dérivés.

Un impressionnant succès qui doit évidemment beaucoup à la qualité des jeux, mais également au regain de curiosité suscité par la sortie de la série télévisée. Cette dernière a relancé les choses au meilleur moment pour le studio polonais : de quoi lui redonner des fonds pour boucler Cyberpunk 2077 dont la sortie est attendue pour le 17 septembre 2020.