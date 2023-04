Pourquoi Steam a bloqué 2 500 joueurs qui avaient approuvé un avis négatif sur un jeu

Les personnes concernées ont essayé de faire appel auprès de la modération de Steam afin de faire lever cette restriction. Elles ont toutefois fait face à un mur de silence, si ce n'est la réponse automatique selon laquelle le support de la plateforme n'aidera pas ni n'ajustera la durée du blocage.

D'ordinaire un moyen plus ou moins efficace pour les utilisateurs de donner leur avis sur un jeu, le système d'évaluations de Steam montre ici un manque certain d'impartialité. Cela dit, concernant l'évaluation avertissant quant au danger du système antitriche de Warlander, il s'agit, sauf preuve du contraire, de la parole de l'utilisateur contre celle du développeur/éditeur.

À l'heure où nous écrivons ces lignes, Warlander affiche en tout cas des évaluations globales « moyennes » sur Steam, 52 % des 293 avis laissés par les utilisateurs étant positifs. Parmi les avis négatifs, on en trouve qui font suite aux événements narrés dans cet article et qui attendent que leur compte soit bloqué par la modération. De quoi ajouter de l'eau au moulin de l'avertissement laissé en janvier, et désormais passé sous silence ?