EA annonce son propre système anti-triche « ultime »... et envahissant ?

Baptisé sobrement « Electronic Arts Anti-Cheat » (EAAC), ce système s'inscrit dans la droite lignée des protections déjà déployées sur Valorant par Riot Games ou Call of Duty avec Ricochet, propriété d'Activision-Blizzard. Imaginé en interne par les développeurs du géant américain, EAAC est donc un système basé sur le kernel du PC visant à protéger les jeux Electronic Arts contre la triche et le sabotage en leur sein.

Elise Murphy, Directrice en chef de la sécurité et de l'anti-triche chez EA, a justifié cette mesure en ces termes : « Les développeurs de solutions de triche sur PC implantent de plus en plus leurs produits dans le kernel. Il nous faut donc un système pouvant les affronter sur leur propre terrain ».

Elle ajoute également : « Chez Electronic Arts, nous sommes aussi des joueuses et joueurs sensibles aux évolutions des technologies. Il est donc important pour nous que notre système anti-triche basé sur le kernel mette un point d'honneur à renforcer la sécurité de nos joueurs PC tout en respectant leur vie privée ». Le système anti-triche estampillé EA sera d'abord testé sur FIFA 23, et sera ensuite déployé sur d'autres jeux de ses écuries selon une étude au cas par cas.