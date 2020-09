Fall Guys obligé d'utiliser un logiciel anti-triche, similaire à celui de Fortnite

Disponible depuis quelques semaines maintenant sur PC et PS4, Fall Guys est clairement LA surprise de l'été, tant et si bien que le jeu est rapidement devenu le titre le plus téléchargé de l'histoire du PlayStation Plus. Sur Steam, Fall Guys a dépassé les 7 millions de téléchargements.

Orienté multijoueurs, le jeu n'échappe pas aux mauvais comportements de certains tricheurs, prêts à tout pour gagner, y compris abandonner toute forme d'amour propre. Un fait inconcevable pour Mediatonic, qui va s'appuyer sur le logiciel Easy Anti-Cheat, signé Epic Games.