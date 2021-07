Un second PC, du machine learning pour piloter sa souris… et tricher dans les FPS sans être pris

L’éditeur de Call of Duty fait partie des firmes qui mettent de gros moyens en place pour lutter contre le fléau de la triche. Depuis le lancement de Call of Duty Warzone en mars 2020, plus de 500 000 tricheurs ont été bannis . À mesure que les technologies liées à l’intelligence artificielle deviennent plus puissantes et accessibles, les développeurs vont devoir redoubler de vigilance.

L’apparition de ce logiciel redoutablement efficace a soulevé bon nombre d’inquiétudes. Pour Anti-Cheat Police Department, « les consoles ne sont plus un espace sûr pour jouer de façon légitime à vos jeux. » Il n’aura toutefois pas eu le temps de sévir : ses créateurs ont annoncé qu’ils ne travailleront plus dessus « à la demande d’Activision ».