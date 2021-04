Ubisoft rachète GameBlocks, un éditeur de solutions anti-triche dans les jeux vidéo

Depuis quelques années maintenant, de nombreux éditeurs font la chasse aux joueurs (ab)usant d'un logiciel de cheat. Une triche qui permet bien souvent de viser avec une précision impeccable sur PUBG ou encore Call of Duty, et des logiciels qui enfreignent évidemment les règles du jeu.

Du côté de chez Ubisoft, on vient de faire l'acquisition de GameBlocks, à l'origine du logiciel anti-triche FairFight. Ce dernier a déjà été utilisé dans des jeux comme Rainbow Six Siege ou encore Battlefield V , et permet d'analyser les comportements des joueurs en temps réel, sans se montrer invasif.

Certes, cela ne garantit en rien la disparition prochaine des « aimbots » et autres outils de triche, mais tous les moyens sont mis en oeuvre pour réduire ces derniers autant que possible. Dans le récent Outriders, les tricheurs sont par exemple séparés à vie des joueurs qui respectent les règles.