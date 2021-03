Outriders : les tricheurs séparés à vie des joueurs respectant les règles

Attendu le 1er avril prochain sur consoles et PC, Outriders est un jeu de tir à la troisième personne développé par People Can Fly (Bulletstorm) et édité par Square Enix. Dans cette nouvelle licence, les joueurs se retrouveront sur une planète dangereuse peuplée d'une faune peu amicale. Au total, quatre classes différentes seront disponibles au lancement. Chacune possède ses propres pouvoirs en plus d'un arsenal très complet.