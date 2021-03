Outriders : le shooter de Square Enix arrivera dans le Xbox Game Pass dès sa sortie

La démo jouable n'a pas vraiment soulevé les foules… Pourtant, Outriders part avec de bonnes intentions. Il va tenter de mélanger des mécaniques RPG avec un gameplay résolument tourné vers l'action puisqu'il s'agit d'un jeu de tir à la troisième personne. Jouable en solo comme en coopération avec jusqu'à deux amis, le soft nous plongera au cœur d'une planète malfamée sur laquelle il va falloir abattre nos ennemis grâce à des armes classiques et à des pouvoirs surnaturels.



Bref, un postulat de départ assez standard, mais qui pourrait offrir quelques parties conviviales (notamment grâce au cross-play). Outriders est prévu pour le Xbox Game Pass console et Cloud via les appareils Android. En plus des machines Xbox, le jeu est également attendu sur PS4, PS5 et PC.