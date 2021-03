Outriders : les horaires de pré-chargement et de lancement annoncés, ainsi qu'un patch Day One

Afin de permettre à tous de se lancer dans l'action dès le lancement du jeu, Square Enix espère intégrer le Patch Day One au pré-chargement du jeu, sur les plateformes disposant de cette option.

Ce patch devrait apporter son lot habituel de correction de bugs et d'améliorations de performance. Il s'intéresse également à la caméra dans les cinématiques et en jeu, afin de la rendre moins capricieuse et gênante pour les joueurs.

Autre élément fort appréciable de ce Patch Day One : la possibilité de choisir le framerate des cinématiques, bloquées à 30 fps dans la démo. Nous pourrons ainsi les passer jusqu'à 120 fps sur PC, 60 sur Xbox Series X|S et PS5, et… pas de changement sur PS4 et Xbox One, malheureusement.

Square Enix en a également profité pour dresser une sorte de feuille de route des correctifs attendus une fois Outriders sorti. Nous devrions donc nous attendre prochainement à de meilleurs contrôles pour les manettes, une amélioration des temps de chargement sur Xbox One et PS4, de meilleures performances en coopération et l'arrivée du cross-play.

Il ne s'agit apparemment pas là d'une liste exhaustive, qui viendra se compléter en fonction des retours après le lancement d'Outriders, prévu pour rappel le 1er avril.