Call of Duty: Black Ops - Cold War : des tricheurs déjà signalés durant la bêta

Avant sa sortie le 13 novembre prochain, Call of Duty: Black Ops – Cold War est actuellement jouable via une bêta ouverte sur PS4, Xbox One et PC. Pour qu'un maximum de joueurs puissent se retrouver en ligne, les développeurs ont activé par défaut la fonctionnalité cross-platform. Ainsi, les utilisateurs sur ordinateur et sur les consoles peuvent se croiser sur le champ de bataille. Mais il y a vraisemblablement des soucis…