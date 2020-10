Call of Duty: Black Ops Cold War tease le contenu de sa bêta ouverte

Cinq modes de jeux à prévoir

Dans ce court teaser, on remarque que l’éditeur se garde bien de montrer quoi que ce soit qu’on n’ait pas déjà découvert dans l’Alpha il y a quelques semaines. On retrouvera donc notamment les cartes Miami, Crossroads, Moscow ou encore Satellite.

On devrait néanmoins pouvoir s’affronter sur des modes de jeu un peu plus variés. Au menu, nous sont promis Domination, Match à mort par équipes, Escorte VIP, Élimination confirmée et le petit nouveau Combined Arms qui s’inspire allègrement du mode Conquête de Battlefield.

À 48 heures du coup d’envoi de la bêta, Tony Flame, concepteur de jeu en chef de cet opus de Call of Duty, annonce qu’un billet de blog plus formel détaillera plus avant le contenu qui sera rendu disponible aux joueurs au cours des prochains week-ends.