Horizon Zero Dawn : le portage PC critiqué pour ses nombreux bugs

Plus de trois longues années après la version PS4, l'action RPG développé par Guerrilla Games est enfin arrivé sur nos ordinateurs. Même si Horizon Zero Dawn regorge de qualités indéniables, cette monture PC n'a pas été épargnée par les imperfections techniques. Ainsi, sur plus de 11 000 avis publiés sur Steam, le jeu n'obtient qu'une évaluation « moyenne » (environ 8000 positives contre 5200 négatives).