Steam sur Windows 7 et 8, c'est bientôt fini !

De manière plus pragmatique, cette fin de prise en charge n'est rien d'autre que l'évolution naturelle d'une plateforme qui avait déjà abandonné la prise en charge de Windows XP et Vista en 2019. Les deux systèmes d'expoitation ne représentaient alors plus qu'une infime partie des utilisateurs de Steam.

Il en va de même aujourd'hui. Si l'on prend en compte la dernière enquête sur la configuration des usagers Steam, on voit que Windows 7, Windows 8 et Windows 8.1 représentent moins de 2 % de l'ensemble des utilisateurs, un peu plus que Linux (1,27 %), mais moins que MacOS X (2,37 %).