Destiny 2 Elite Boss Tech : Bungie démasque le développeur mystère de l'outil de triche

Ce processus de longue haleine s'est ainsi étendu d'août 2021 jusqu'à aujourd'hui. Le 12 octobre, Bungie a en effet rapporté avoir pu prendre contact avec Badger et conclu avec lui un accord. Patrick Schaufuss consent ainsi à communiquer au studio tous les documents et les communications relatifs aux activités de Wallhax.

Lui et Nelson, dirigeant d'Elite Boss Tech, seront amenés à comparaître pour des entretiens enregistrés afin de faire la lumière sur l'affaire et, dans le meilleur des cas, de mettre un terme définitif à la création et distribution de cet outil de triche.

Larsen, l'un des créateurs présumés de la solution de triche, ne s'est pas encore présenté devant la justice, malgré plusieurs relances. Avec ces nouvelles sources d'information, Bungie entend en tout cas identifier la vingtaine de personnes impliquées dans la création de l'outil. Si tel n'est pas le cas, le studio prévoit d'abandonner les charges à leur encontre d'ici novembre, sans préjudice. Cela ne signifie pas pour autant que Bungie laissera tomber ses recherches. La société pourra en effet légitimement faire à nouveau valoir ses droits devant la justice, si le besoin s'en fait sentir.