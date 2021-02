Steam bannit un développeur ayant renommé sa société « Very Positive » pour tromper les acheteurs

L'opération a été découverte pour la première fois par le site GameDiscoverCo. En décembre, celui-ci a étudié un tableau présentant le top des jeux les plus suivis sur Steam. Se trouvaient notamment parmi les cinq premiers Cyberpunk 2077 et un certain Emoji Evolution, un jeu permettant d'associer plusieurs emojis pour former de nouveaux concepts et idées sous forme d'autres emojis.

Ne brillant pas par sa qualité et son gameplay, celui-ci rassemblait toutefois 7 900 personnes intéressées sur Steam. Le site a donc suspecté une manipulation des bots de Steam pour faire monter ce curieux jeu en popularité. Celui-ci ne comptait en effet que 37 retours positifs pour 9 retours négatifs début décembre.

Selon toute vraisemblance, nombre de ces retours positifs provenaient en réalité des concepteurs du jeu eux-mêmes afin de contrebalancer les retours négatifs.