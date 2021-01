Valve et d'autres éditeurs sanctionnés par l'UE pour avoir géo-bloqué des jeux

La Commission européenne a aujourd'hui rendu son verdict. L'enquête a effectivement confirmé les abus évoqués précédemment et il est donc reproché à six sociétés de l'industrie vidéoludique d'avoir géo-bloqué une centaine de jeux vidéo : en d'autres termes, elles empêchaient les utilisateurs de jouer à ces titres en dehors de certains territoires européens.

Un blocage basé sur la localisation territoriale qui va bien sûr à l'encontre de l'idée de vaste marché unique, commun à tous les membres de l'Union européenne. La Commission rappelle ainsi qu'il est rigoureusement interdit de mettre en place quelque barrière « économique » que ce soit au sein de l'UE.

De fait, la Commission a décidé d'imposer une amende aux six sociétés en question. Ainsi, Valve et ZeniMax (maison-mère de Bethesda) se doivent de payer chacune 1,6 million d'euros. L'amende infligée à Koch Media est de 1 million d'euros. Celle de Capcom s'établit à 396 000 euros et à 340 000 euros pour Bandai Namco.

Et si nous parlions de six sociétés du jeu vidéo, c'était pour garder « le meilleur pour la fin ».

En effet, le Français Focus Home Interactive est le plus lourdement sanctionné avec une amende de 2,8 millions d'euros pour avoir - comme ses cinq concurrents - empêché l'activation de jeux en dehors de pays comme l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la République tchèque, la Roumanie et la Slovaquie.

Notez que la Commission souligne que les amendes de certaines de ces sociétés ont été réduites du fait de leur coopération au cours de l'enquête. Pour les joueurs, la question est maintenant de savoir si cette décision mettra un terme définitif à ce genre d'agissements ou non…