Handicap : Microsoft va tester l'accessibilité des jeux Xbox et PC, une première

Les XAGs avaient été mises en place en janvier 2020 par Microsoft pour fournir un cadre aux développeurs et un cap à suivre afin de créer les jeux les plus accessibles possibles. À l'époque il s'agissait d'une sorte de prototype pour permettre à tout un chacun de jouer et profiter pleinement de l'expérience ; ces lignes directrices sont aujourd'hui renforcées.

Parmi les améliorations apportées aux XAGs, on retrouve notamment un ajustement du langage, pour le rendre plus facile à comprendre, des buts plus précis, des informations contextuelles cruciales à retenir, et autres exemples concrets pour la mise en application des préconisations.