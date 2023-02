Transmission 4.0 : plus économe, le client BitTorrent revu en profondeur arrive sur Apple Silicon

Sous le capot, les développeurs ont aussi procédé à de gros changements, en troquant le langage C pour adopter le C++. Les performances sont meilleures pour cette nouvelle version, avec une consommation en mémoire et en CPU diminuée.

Transmission 4.0 supporte désormais le protocole BitTorrent v2. Les utilisateurs peuvent, quant à eux, déterminer la taille des différentes parties d'un fichier à partager, dissimuler quelques informations comme leur identifiant ou la date d'ajout du torrent, et l'interface web a été réécrite pour s'adapter aux appareils mobiles. Les utilisateurs peuvent enfin définir des trackers par défaut qui seront utilisés pour annoncer tous les torrents publics.

Les développeurs se sont également attelés à mettre à jour l'interface du client. Rien de fondamentalement différent et les utilisateurs historiques retrouveront rapidement leurs petits. L'interface du logiciel a simplement été adaptée aux codes esthétiques introduits par Apple avec la sortie de macOS Big Sur en 2020.