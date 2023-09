Starfield : un succès avant même sa sortie, avec plus de 2 millions de joueurs en accès anticipé

Vous avez probablement vu passer l'offre d'accès anticipé de Starfield, qui permettait de jouer au dernier jeu de Bethesda en avance, avec quelques bonus à la clé. On peut penser que de nombreux joueurs ont accepté de débourser quelques dizaines d'euros supplémentaires pour mettre la main sur un tel titre le plus tôt possible. En effet, venant du studio qui a produit Skyrim, le jeu promet de calmer les ardeurs des joueurs qui attendent The Elder Scrolls 6 depuis plusieurs années, et pour quelque temps encore. Cela semble être le cas, puisque Starfield était déjà en tête des ventes avant même sa sortie.

Selon PlayTracker, les chiffres sont impressionnants. Celui-ci « estime que Starfield a largement dépassé le million de joueurs sur Steam et Xbox avec les seuls acheteurs de l'édition Premium ». Sur la plateforme de Gabe Newell, l'accès anticipé aurait permis de vendre plus de 1 million d'exemplaires. Même son de cloche du côté de la Xbox et de son équivalent PC, plateforme sur laquelle les joueurs bénéficient pourtant du Game Pass. Les résultats pourraient même être amenés à évoluer, puisque PlayTracker prévient que « les données d'échantillonnage arrivent lentement, avec un certain retard ».