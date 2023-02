Avant, Microsoft disait que le Game Pass boostait les ventes de jeux vidéo... mais ça, c'était avant

Introduit en 2017, le Game Pass s'est placé au cœur de la stratégie de la branche gaming de Microsoft pour toucher un large public et distribuer « plus de jeux aux joueurs ». Néanmoins, certains voyaient dans ce service (non sans raison) un coup porté à la vente même de jeux.

Un an après la sortie du service et dans le cadre d'une interview auprès de LevelUp, le patron de Xbox Phil Spencer a tenté de balayer ces inquiétudes. Selon lui, rendre un jeu accessible dès sa sortie sur le Game Pass lui donnait une plus grande visibilité, et donc de meilleurs chiffres de vente.

Cette affirmation a cependant été contredite par Microsoft à la suite de l'enquête en cours de l'autorité britannique quant au rachat d'Activision Blizzard par le géant américain. Dans son rapport, l'autorité note en effet avoir reçu une analyse interne de Microsoft indiquant avoir relevé « une baisse de [censuré] % des ventes de jeu 12 mois après leur intégration au Game Pass ».