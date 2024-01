Riot, éditeur de League of Legends, va licencier 11% de son personnel

Les 530 salariés invités à partir recevront notamment une indemnité d'un minimum de 6 mois de salaire, avec un bonus pour l'année 2023. Riot leur offre aussi 1 000 dollars supplémentaires pour couvrir des dépenses annexes, ainsi qu'un ordinateur portable et un soutien (CV, coaching et autres) pour retrouver un emploi, et ce pendant les six mois post-licenciement, entre autres avantages.