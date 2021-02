Le P.-D.G. de Riot Games visé par une plainte pour harcèlement sexuel

Dans la plainte qui a été déposée à la cour de Los Angeles, les avocats de Sharon O’Donnell décrivent le harcèlement dont leur cliente aurait été victime. « Peu de temps après avoir été embauchée par N. Laurent s’est enclenché un schéma de harcèlement basé sur son sexe ou son genre, expose le document officiel. Le harcèlement présumé comprenait des commentaires de Laurent sur l’apparence physique de Mme O’Donnell, lui disant d’être plus féminine et de surveiller son ton ; disant aux autres employées de gérer le stress lié au Covid en faisant des enfants ».

Selon la plaignante, la goutte d’eau aurait été une énième proposition du P.-D.G. de Riot Games, l’invitant à « "cum" over to his house while his wife was away » (à « venir à la maison pendant que sa femme est absente », « cum », éjaculer en anglais, étant ici un « jeu de mots » avec le verbe « come », venir).

Refusant les avances de son patron, Sharon O’Donnell aurait ensuite été « punie » dans son travail, puis finalement mise à la porte. L’assistante n’aurait pas été payée pour toutes les heures effectuées, y compris les heures supplémentaires, et se serait vue refuser des pauses déjeuner.