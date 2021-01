Scavengers Studio, développeurs du très attendu Season, éclaboussé par des accusations de harcèlement

Directeur créatif sur The Darwin Project, un Battle Royale sorti début 2020 par Scavengers Studio et débranché quatre mois plus tard, Simon Darveau a finalement rejoint l’équipe qui travaillait sur Season. Alors en production, le jeu d’aventure narratif avait déjà un directeur créatif en la personne de Kevin Sullivan. Darveau, dont la philosophie s’oriente davantage « sur les jeux très gameplay, au rythme rapide », n’est pas l’homme de la situation pour manager Season. Mais Amélie Lamarche en aurait décidé autrement.

Si Sullivan est toujours crédité comme directeur créatif attitré de Season, l’influence de Simon Darveau sur le projet inquiète. « Tous les jeux suivent le même schéma », explique une source de GamesIndustry. « Il imagine une vision du jeu qu’il vend à l’équipe, l’équipe est excitée, puis il vend l’idée à des éditeurs, mais il n’y a pas de cohérence, il n’y a pas de plan concret, et il n’y a pas de vrai jeu au bout du compte. Les gens qui travaillent sur le jeu font de leur mieux, mais toute l’entreprise est bâtie sur ce principe : nous faisons des prototypes, nous amassons de l’argent de la part des éditeurs, et nous recommençons. Il n’y a aucune intention de sortir des jeux de qualité, il n’y a aucun procédé pour ».

Depuis son arrivée dans l’équipe de production, Darveau aurait remanié de nombreux éléments de Season pour paraître plus attrayant aux yeux de Sony — qui édite le titre. Un monde plus grand, des quêtes et des objectifs en pagaille. Autant de choses qui n’étaient pas au programme avant que le co-fondateur n’impose sa vision. « Je ne sais même pas ce qui a été annoncé [pendant les Game Awards] parce que c’est si différent de ce que nous avions prévu. Je ne reconnais même plus le jeu », regrette une personne de l’équipe de développement.

Suite à la publication de l’article de GamesIndustry, Scavengers Studio a fait suivre un communiqué faisant savoir que le studio ne « tolérait aucune forme de harcèlement » et que tous les témoignages étaient reçus et examinés scrupuleusement. Le studio fait aussi savoir que des mesures concrètes ont été prises pour améliorer la situation au sein du studio. La première étant qu’Amélie Lamarche est désormais P.-D.G. de l’entreprise au détriment de Simon Darveau. Un poste qu’elle occupe depuis début 2019.