La licence Pokémon a déjà généré 2,23 milliards d'euros sur mobile

Shutterstock.com

Les dépenses proviennent des USA et du Japon en majorité

Pokémon GO encore très puissant en 2019

Les jeux de la licenceont déjà générédans le monde, rien que sur mobile, et sans les revenus Android issus de la Chine. Cette donnée ô combien impressionnante est fournie par le cabinet d'analyses Sensor Tower. Celui-ci s'est basé sur six jeux de la licence, bien que celui qui a permis au jeu japonais de voir ses revenus exploser est... vous l'aurez deviné,. Le jeu en réalité augmentée concentreà lui seul sur le plus petit des écrans.Il est forcément difficile d'exister à côté du succès planétaire de Pokémon GO. Les cinq autres titres disponibles sur Android et sur l'App Store n'ont rapporté « que » 45 millions d'euros. Le plus fort des « petits » est, qui a généré un peu plus de 22 millions d'euros de recettes depuis 2015.Au rayon des pays les plus dépensiers, on retrouve les États-Unis. Les Américains ont dépensé 780 millions d'euros sur les jeux mobiles Pokémon, soit 35 % des recettes totales, devant les Japonais, avec 645 millions d'euros, soit 29 % des dépenses mondiales générées sur mobile.Les cinq titres de Pokémon représententdepuis 2014. Encore une fois, Pokémon GO arbore un statut de superstar avec, soit 86 % des téléchargements.est second avec quelques 39 millions de téléchargements.Sur mobile, Pokémon a encore rapporté 51,7 millions d'euros à la licence en février 2019, soit. Le phénomène Pokémon GO, lancé le 24 juillet 2016 en France, ne s'essouffle pas puisqu'il concentre 99 % des recettes.