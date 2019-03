Steam : les petites combines de certains éditeurs pour rester bien en vue

Un algo facile à tromper

Y aurait-il de l'abus de la part des développeurs sur? C'est ce qu'affirme l'un d'entre eux et une catégorie de la plateforme en ligne de Valve est visée. En effet, plusieurs créateurs ont été accusés de trafiquer délibérément la section réservée aux "sorties attendues" afin de mettre leur titre en avant.Comme son nom l'indique, l'onglet "" liste tous les jeux qui seront mis à disposition des joueurs dans les jours, semaines et mois qui viennent. Il s'agit d'une petite vitrine permettant aux petits comme aux gros studios de faire un peu de promotion.Cependant, des pratiques peu catholiques ont été récemment rapportées par Mike Rose, le fondateur du développeur indépendant No More Robots.Ainsi, il affirme que plusieurs de ses "confrères" changent à volonté la date sortie de leur production notée dans l'arrière-boutique de(et non accessible au public), afin que le jeu en question reste dans les premiers résultats des "sorties attendues". Les joueurs n'y voient que du feu, car cette fameuse date n'a rien à voir avec celle qui apparaît sur la fiche du titre.Par cette méthode, d'autres projets restent donc coincés en bas de la liste puisque les mêmes jeux sont toujours installés à son sommet, car leur date change en permanence. Tom Giardino, qui travaille dans l'équipe business de, a déclaré que l'entreprise cherche actuellement un moyen de corriger cette faille.