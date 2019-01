WTF : Un clone catholique de Pokémon Go ou il faut "attraper tous les saints"

Attrapez tous les saints !

Un développement comme un autre

Le pape n'est pas le roi de la high-tech

Ainsi, vous pouvez télécharger dès aujourd'hui et gratuitementsur Google Play et l'App Store . Il est pour le moment uniquement traduit en Espagnol mais l'Anglais, le Portugais ou encore l'Italien sont attendus dans les semaines qui viennent. Rien n'a été dit au sujet d'une possible version française.Dans ce clone du titre où il faut capturer des petits monstres, vous vous baladez aussi dans le monde réel pour collecter des saints et rencontrer des figures emblématiques de la Bible. Vous devez répondre à des questions à chaque rencontre et si vous avez la bonne réponse, le personnage en question rejoindra votre équipe (la, oui).En plus de ramasser de la nourriture et de l'eau purifiée virtuelles pour être en bonne santé, Follow JC Go pousse le joueur à prier en le faisant s'arrêter devant les églises et les hôpitaux. Il est également possible de faire des dons caritatifs directement via l'application.Si cela peut faire sourire, le jeu a pourtant été développé avec le plus grand sérieux puisqu'il a nécessité pas moins de 32 000 heures de travail depuis août 2016, avec une équipe de 43 personnes et un budget de 500 000$ levé grâce à des sponsors et des dons privés.Follow JC Go a été créé dans le cadre de la préparation des Journées mondiales de la jeunesse 2019, qui auront lieu au Panama en janvier prochain. Il ne s'agit pas d'une "commande" du Vatican puisque le jeu a été imaginé par la "Fundación Ramón Pané", un groupe de l'Église catholique.Ricardo Grzona, le directeur exécutif de la fondation, a d'ailleurs expliqué au site Crux Now :Pour le moment, le jeu mobile n'a pas défrayé la chronique puisqu'il n'a obtenu qu'une note de 3,2/5 sur Google Play, depuis son lancement le 19 octobre dernier.