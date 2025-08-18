Ocean arrive sur iPhone pour aider à gérer la messagerie Gmail. L’application trie automatiquement les emails, transforme certains messages en tâches à exécuter, et facilite l’organisation des invitations. Elle fonctionne avec Gmail et Google Workspace pour offrir une gestion plus rapide et intuitive des mails et des rendez-vous.
Développée par BigWave Labs, créée en 2019 par Martin Dufort et Scott Lake, Ocean cherche à simplifier l’utilisation de Gmail sur iOS. L’app regroupe plusieurs fonctions comme le tri automatique des e-mails, la création simple de tâches liées aux messages, la gestion des abonnements, et l'organisation intégrée des invitations.
Elle classe les courriers selon leur origine, distingue les nouveaux contacts des habitués, et remet en visibilité les spams mal classés. L’application extrait les éléments d’action des messages longs, permettant de suivre ses priorités sans quitter la boîte de réception.
Ocean propose aussi un agenda synchronisé qui facilite la planification et l’envoi des invitations, tout en évitant les conflits dans le calendrier. Son modèle économique repose sur un abonnement annuel unique d’environ 60 euros (équivalent à 67 dollars US) avec une version Mac à venir. La version gratuite donne accès aux fonctions principales sans limite.
Ocean classe vos emails et facilite leur suivi
Ocean répartit vos messages selon leur origine. Les emails provenant de nouveaux contacts s’affichent dans une liste spécifique, ce qui permet de les repérer rapidement. Les échanges réguliers apparaissent en priorité pour favoriser une réponse instantanée. Lorsque des messages sont déplacés par erreur dans le dossier spam, l’application les remet en avant pour garantir leur lecture.
Un e-mail peut contenir plusieurs points à traiter. Vous touchez un bouton pour les transformer en tâches distinctes. Chaque tâche reçoit une date d’échéance et s’archive automatiquement dans son dossier. La note conserve exactement le contenu du message, évitant toute perte d’information ou besoin de recopier.
Les newsletters s’organisent dans une section dédiée. Cette séparation diminue les distractions tout en conservant la visibilité des messages importants. Vous ajustez les paramètres facilement, sans complexité.
Vous voilà avec une boîte de réception claire et ordonnée. Vous distinguez nettement ce qui demande votre attention prioritaire et ce qui ne requiert qu’un suivi en arrière-plan.
Ocean intègre un agenda complet qui vous aide à gérer vos rendez-vous
Vous définissez précisément vos plages de disponibilité d’après vos engagements actuels. L’application évite les doubles réservations ou les oublis. Chaque créneau libre respecte vos contraintes personnelles et professionnelles.
L’envoi des invitations s’effectue directement depuis l’application. Vous choisissez un créneau, envoyez l’invitation par email, puis recevez la confirmation sans changer d’interface. Les rendez-vous validés ajoutent immédiatement une entrée dans votre calendrier.
La synchronisation via iCloud assure que votre planning se met à jour automatiquement sur tous vos appareils Apple. Vous modifiez ou créez un rendez-vous depuis n’importe quel appareil, l’ensemble se synchronise instantanément.
Vous bloquez des plages pour les pauses ou des tâches importantes. L’application vous prévient si un nouveau rendez-vous risque de provoquer un conflit.
Des alertes vous avertissent en avance pour chaque événement, laissant le temps de vous préparer sereinement.
Ocean propose un abonnement annuel unique d’environ 60 euros. Ce prix garantit aussi l’accès à une future version Mac. La version gratuite, disponible sans limite de durée, offre déjà un usage complet et satisfaisant. Alors, prêts à plonger dans l'Ocean ?