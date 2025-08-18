Développée par BigWave Labs, créée en 2019 par Martin Dufort et Scott Lake, Ocean cherche à simplifier l’utilisation de Gmail sur iOS. L’app regroupe plusieurs fonctions comme le tri automatique des e-mails, la création simple de tâches liées aux messages, la gestion des abonnements, et l'organisation intégrée des invitations.

Elle classe les courriers selon leur origine, distingue les nouveaux contacts des habitués, et remet en visibilité les spams mal classés. L’application extrait les éléments d’action des messages longs, permettant de suivre ses priorités sans quitter la boîte de réception.

Ocean propose aussi un agenda synchronisé qui facilite la planification et l’envoi des invitations, tout en évitant les conflits dans le calendrier. Son modèle économique repose sur un abonnement annuel unique d’environ 60 euros (équivalent à 67 dollars US) avec une version Mac à venir. La version gratuite donne accès aux fonctions principales sans limite.