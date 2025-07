Contrairement aux règles traditionnelles venant trier les messages par expéditeurs ou destinataires, ces nouvelles options proposent des filtres temporels. Ainsi, il sera possible de déterminer une action (effacer, archiver, déplacer, marquer comme lu) à un message (lu, non lu, tous) ayant été reçu il y a 30 jours, 6 mois ou plus d'un an.

Pour contrôler finement les messages sur lesquels ces outils de nettoyage fonctionneront, il faudra se rendre au sein des paramètres des catégories. Pour mémoire, le tri est effectué via des algorithmes, mais un simple clic droit sur un message permet d'associer un expéditeur à une catégorie spécifique. Pour tester ses outils, il suffit de rendre sur beta.icloud.com/mail/